Chevrolet Captiva нового поколения не оправдала ожидания

Американский производитель наконец-то рассекретил подробности про автомобиль Chevrolet Captiva второго поколения. Как оказалось, новинка не настолько шикарная, как рассчитывали энтузиасты.

Впервые дебют обновлённой машины состоялся осенью прошлого года. А несколько недель назад автомобиль привезли в Таиланд. Тогда был скрыт от глаз салон машины. Теперь же южноамериканские средства массовой информации сообщили о том, что автомобиль был полностью рассекречен.

Как оказалось, в основе второй генерации был положен лишь слегка переработанный Baojun 530. Новинка получила только иную радиаторную решётку, а также соответствующую эмблему. Совпадают у машин даже размеры. В перечень войдут семнадцатидюймовые диски, светодиодная оптика, подушки безопасности, камеры кругового обзора и прочее. В продажу автомобиль поступит в версиях на 5 и на 7 посадочных мест. Салоны автомобилей практически идентичны, хотя несколько видоизменилась приборная доска.

Под капотом автомобиля будет располагаться полуторалитровая турбочетвёрка с отдачей в 147 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой передач на 7 ступеней (механика или вариатор).