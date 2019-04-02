Chery Tiggo 8 получил новый дизайн и турбированный мотор

Флагманский кроссовер получит силовой агрегат нового поколения, а также свежий дизайн экстерьера и интерьера.

Напомним, что модель Chery Tiggo 8 впервые была показана общественности полтора года назад, однако продажи машины на рынке Китая начались только прошлым летом. Всего за прошлый год в Поднебесной было реализованные чуть больше 50 тысяч экземпляров этих машин, ввиду чего производитель решил провести рестайлинг, чтобы подогреть интерес аудитории к машине. А первые тизеры обновлённого транспортного средства уже появились в сети.

Как оказалось, машина получила новую решётку радиатора, и задние фонари. Кроме того, был немного видоизменён бампер. Сообщается, что будет расширена колористическая гамма, а также доступны новые диски. Что касается салона, то пока производитель фотографий интерьера не демонстрировал. Однако, инсайдеры убеждены, что в машине появится обновлённая система мультимедиа, а также изменится расположение центральных дефлекторов обдува.

Под капотом же будет находиться главная обновка этого автомобиля. Речь идёт о турбированном моторе на 1.6 литра, который должен иметь мощность в 197 лошадиных сил. Двигатель будет сочетаться с коробкой автомат на 7 ступеней.