Chery пытается увеличить продажи Tiggo 4 и выпускает рестайлинговую версию

Китайский производитель рассекретил обновлённый вариант своего компактного кроссовера. Как оказалось, главной особенностью новинки станет только его «экологичность», а вот дизайн останется практически без изменений.

Напомним, что впервые Chery Tiggo 4 вышел на внутренний рынок Китая езде 2 года назад. В прошлом октябре модель существенно обновили. Изменилась модификация передней части кузова, а также усовершенствовался салон. Однако, такие нововведения всё равно не увеличили спрос на кроссовер, ввиду чего производитель был вынужден проводить очередной рестайлинг.

В компании уверены, что ситуацию коренным образом может изменить выход электрифицированной версии автомобиля. Мировой дебют новинки состоится через несколько дней в Шанхае. Пока же в сети были показаны несколько изображений. Известно, что запас хода новинки составит 401 километров. Актуальная же версия паркетника выпускается с полуторалитровым мотором на 116 лошадиных сил.

Отметим, что в России электрифицированный паркетник точно не появится, так как машины такого рода пока не завоевали у нас популярность. А вот заказы на актуальный, а также дореформенный Chery Tiggo 4 уже принимают.