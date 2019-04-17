Chery начнет продажи в России нового седана Arrizo GX

Компания Chery готовит новую модель для российского авторынка. В качестве нее выступит новый седан Arrizo GX, который пополнит линейку автомобилей «Чери», в которую в последнее время представляют исключительно кроссоверы.

Информацией о том, что в Arrizo GX выйдет в продажу в России, поделилась глава пресс-службы АО «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По словам топ-менеджера, реализация нового седана Chery стартуют в РФ в 2020 году.

Напомним, что официальная презентация модели Chery Arrizo GX состоялась в начале сентября 2018 года на автомобильной выставке в китайском Ченду.

Четырехдверка оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем, выдающим 147 лошадиных сил мощности при 210 Нм крутящего момента. Связку мотору составляет 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор.

На китайском авторынке Chery Arrizo GX продается с осени прошлого года.