Бюджетные автомобили Ravon вскоре могут вернуться в Россию

Предприятие «Сарыаркаавтопром» в Казахстане успешно собрал достаточное количество автомобилей бренда Ravon для начала их поставок в Белоруссию, где GM-Uzbekistan уже объявил о начале продаж этих машин.

В соседней с Россией республике покупателям предложены 4-дверка Nexia R3, представляющая собой перелицованный Chevrolet Aveo предыдущей генерации, а также Ravon R4, разработанный на базе старого Chevrolet Cobalt.

Напомним, что Казахстан и Белоруссия входят в ЕЭС (Евразийский экономический союз). Следовательно, для возобновления продаж автомобилей «Равон» в России нет никаких преград. Ранее GM-Uzbekistan получил продленный сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для моделей Ravon R3 и R4 в РФ.

По неофициальной информации, товарные машины «Равон», собранные в Казахстане, уже добрались до российских дилеров, а их продажи стартуют уже в скором времени. Цены пока неизвестны, но ожидается, что они окажутся значительно выше, чем было раньше, когда линейка Ravon входила в ТОП самых дешевых иномарок в России.