Buick GL8 Avenir получил салон на четверых и стал ещё роскошнее

Buick GL8 Avenir был представлен в рамках мотор-шоу в Шанхае. Несмотря на то, что на данный момент автомобиль носит статус концепта, производитель намекнул на то, что такой вариант уже в скором времени станет серийным.

Отметим, что суббренд был создан 3 года назад. И если стандартная модификация MPV и без того был комфортной, то новая версия просто поражает своим размахом. Семиместный салон был перекроен, в результате чего в интерьере осталось только четыре кресла и огромное количество свободного пространства.

Таким образом автомобиль изнутри олицетворяет зону VIP. При этом, каждому пассажиру будет доступна панель с огромным количеством различных электрорегулировок, включая наличие массажёра. В спинках передних кресел есть планшеты. В отделке преобладает натуральная кожа белого и синего цветов. На дверях красуются вставки из натуральной смолы.

Передняя панель авто полностью изменилась. Приборная доска стала цифровой, система мультимедиа оснащается тачскрином. Внешне авто имеет новые бампера и фары, а также изменилась форма радиаторной решётки. Когда именно модель станет серийной и сколько она будет стоить, пока не сообщается.