«АвтоВАЗ» сертифицировал Lada XRay с вариатором

Компания «АвтоВАЗ» готовит к выводу на рынок новую версию городского хэтчбека Lada XRay, оснащенного бесступенчатым вариатором.

На днях в базе Росстандарта появился обновленный сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для этой модели, в котором список возможных трансмиссий дополнен японским вариатором фирмы Jatco, который по задумке инженеров «АвтоВАЗа», будет работать в связке с 1,6-литровым двигателем H4M на 110 лошадиных сил.

По предварительным данным, продажи «ХРей» с вариатором стартуют в мае-июне этого года.

Напомним, что ранее Daily-Motor.ru сообщал о старте тестовых испытаний Lada Vesta с бесступенчатым вариатором. Первый прототип такой «Весты» недавно был замечен на дорогах Тольятти.