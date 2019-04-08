«АвтоВАЗ» продал более 3 тысяч газовых Lada Vesta

Компания «АвтоВАЗ» реализовала с июля 2017 года 3 тысячи единиц 2-топливной Lada Vesta CNG, пишет портал «Автостат».

Напомним, что данная модель является первой в истории российской автомобильной марки, использующей серийную газобаллонную установку.

За базовую версию «Весты» CNG просят от 694 тысяч 900 рублей с учетом госпрограммы Ecogas.

Автомобиль способен работать как на бензине, так и на метане. Использование второго варианта топлива значительно увеличивает ресурс двигателя и снижает затраты на топливо в несколько раз по сравнению с бензином.

Запас хода Lada Vesta CNG составляет 1000 км. В случае, если газ в баллоне начинает заканчиваться, двигатель автоматически переходит на использование бензина.