«АвтоВАЗ» признал, что двигатель Renault лучше его собственного

За годы сотрудничества с компанией Renault компания «АвтоВАЗ» старалась избегать сравнения собственных двигателей с продукцией французского автогиганта, однако на днях в цеха отечественного автопроизводителя нагрянули журналисты канала «Вместе-ТВ».

Корреспонденты издания задали вопрос начальнику производства сборки силовых агрегатов Константину Перевозчикову касающийся того, в чем преимущество нового двигателя Renault H4M, который начали выпускать на «АвтоВАЗе» для его установки в модель Lada XRay с вариатором Jatco, перед российским аналогом ВАЗ-21129, на что специалист ответил:

«Этот двигатель отличается тем, что он легче. Точность обработки блока цилиндров настолько хорошая, что мы не нуждаемся в селективном подборе поршней по размерам, по геометрии».

Напомним, что мотор Renault H4M – это 1,6-литровый алюминиевый двигатель с цепным приводом ГРМ, мощность которого составляет 114 лошадиных сил. Диаметр цилиндров составляет 78 мм, ход поршня – 83,6 мм. Степень сжатия – 10,7 единицы. В сравнении с французским мотором, недавно локализованном в России, диаметр цилиндров агрегата ВАЗ-21129 равен 82 мм, ход поршня – 75,6 мм, а степень сжатия у отечественного двигателя составляет 10,5 единицы.