«АвтоВАЗ» предложил придумать новые названия для автомобилей Lada

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о том, что в период с 15 по 29 апреля 2019 года на официальном сайте Lada и группах в социальных сетях будет проведен опрос, в котором каждый желающий сможет предложить собственное название для будущих моделей отечественной марки.

В пресс-службе «Лада» отмечают, что участие людей в создании имен для новинок бренда является частью истории марки. Ранее из 60 тысяч вариантов, предложенных российскими автолюбителями, было выбрано название для самой популярной линейке автомобилей «АвтоВАЗа» – Lada Granta.