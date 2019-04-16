«АвтоВАЗ» предложил придумать новые названия для автомобилей Lada

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о том, что в период с 15 по 29 апреля 2019 года на официальном сайте Lada и группах в социальных сетях будет проведен опрос, в котором каждый желающий сможет предложить собственное название для будущих моделей отечественной марки.
В пресс-службе «Лада» отмечают, что участие людей в создании имен для новинок бренда является частью истории марки. Ранее из 60 тысяч вариантов, предложенных российскими автолюбителями, было выбрано название для самой популярной линейке автомобилей «АвтоВАЗа» – Lada Granta.
»Привлечение широкого круга участников к процессу создания имен для будущих LADA позволит проверить те идеи, что у нас уже есть, сгенерировать новые мысли, и, конечно, еще более сблизить российских автолюбителей и марку LADA», – заявил директор по маркетингу «АвтоВАЗа» Фабьен Гульми.