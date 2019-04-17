«АвтоВАЗ» отзовет биотопливные Lada Vesta CNG

Отечественный автогигант готовится к отзывной кампании в отношении своей биотопливной модели Lada Vesta с приставкой CNG. Согласно информации, поступившей в редакцию портала «Лада.Онлайн» от источника в дилерской среде, в скором времени будет объявлен отзыв данной модели, причина которого связана с необходимостью замены программного обеспечения электронного блока управления двигателем (прошивка ЭБУ).

В данный момент «АвтоВАЗ» обеспечивает дилеров специальными адаптерами, необходимыми для проведения процедуры прошивки контроллера.

По информации источника, сроки проведения отзывной акции пока не определены, однако предполагается, что машины отзовут этим летом.

Напомним, что ранее некоторые владельцы 2-топливных Lada Vesta жаловались на в ходе эксплуатации машина может внезапно заглохнуть. Не исключено, что отзывная компания направлена на решение именно этой проблемы.