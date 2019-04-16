«АвтоВАЗ» объяснил, за что покупатели любят Vesta и Largus

Представители компании «АвтоВАЗ» назвали основной аргумент, который помогает российским покупателям делать выбор в пользу российских автомобилей Lada Vesta и Lada Largus.

«Российская цена и иномарочная родословная – железобетонный аргумент для покупки», – заявил в выпуске «В самом деле» представитель пресс-службы АвтоВАЗ Стас Березий.

По словам специалиста, отечественный покупатель был согласен мириться с архаичным дизайном универсала и выстраивался в очередь за «Ларгусом», поскольку доверие к автомобилю внушал тот факт, что он построен на базе иномарки (Dacia), а «АвтоВАЗ», проведя детальный анализ рынка, дал покупателям то, чего они от него ждали.

Что касается универсалов Lada Vesta SW и SW Cross, то, как заявил Березий, с ними «АвтоВАЗ» также не промахнулся. Люксовые версии этой модели находятся в ТОП-е продаж несмотря на цену в районе 800 тысяч рублей. За эти деньги у покупателей есть возможность приобрести иномарку, но они выбирают «Ладу».