«АвтоВАЗ» начал выпускать «Ларгус» для экономных

В Тольятти на предприятии ГК «АТС» официально стартовало серийное производство экономичной версии Lada Largus с приставкой CNG. Новинка является второй в линейке Lada моделью, способной работать на метане в качестве топлива. Производство автомобиля осуществляется совместно с брендом Lafa. Largus CNG выпускают в трех версиях кузова: фургон, универсал и кросс-вэн.

От обычного «Ларгуса» версия CNG отличается наличием в багажном отсеке газового баллона вместимостью 22 кубических метра метана. В связке с бензином на одной заправке биотопливный Largus способен преодолевать до 1000 км, что в три раза экономичнее, чем использование полностью бензиновой версии этой модели.

Стоимость фургона Largus CNG в версии Norma с пакетом Comfort стартует с отметки в 728 тысяч 300 рублей с учетом госпрограмм. За максимальную модификацию Largus CNG Cross Luxe просят от 813 тысяч 400 рублей.