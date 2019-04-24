Автомобили «Лада» теперь продают за монгольские тугрики

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о старте продаж своих автомобилей под брендом Lada на монгольском авторынке. В последний раз в эту страну автомобили Волжского автогиганта поставлялись еще во времена Советского Союза.

Накануне в Монголии был открыт первый дилерский центр Lada, расположившийся в столице – Улан Баторе.

Среди моделей, которые можно будет приобрести у этого дилера, значатся: седан Lada Vesta Cross, универсал Lada Vesta SW Cross и 3-дверная Lada 4×4. До конца нынешнего года «АвтоВАЗ» планирует расширить свою модельную линейку в Монголии выводом на рынок хэтчбека Lada XRay Cross, 5-дверной Lada 4×4, а также семейств Lada Granta и Lada Largus.

Стоимость вседорожных седана и универсала Lada Vesta в Монголии стартует от 48 миллионов 500 и 49 миллионов 900 монгольских тугриков (1 миллион 180 тысяч и 1 миллион 220 тысяч рублей по курсу соответственно) . За внедорожник Lada 4×4 просят от 35 миллионов тугриков (855 тысяч рублей).