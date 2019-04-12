Автомобили Lada прекратят поставлять в Германию

Компания «АвтоВАЗ» в скором времени прекратит поставки автомобилей Lada на немецкий авторынок. Данной информацией поделилось местное издание Sputnik.de.

Экспорт «Лада» в Германию должен прекратиться в апреле-мае этого года, а затем поставлять российские внедорожники перестанут и в другие страны ЕС.

Причина, по которой ввоз автомобилей Lada в Европу будет остановлен, связан с ужесточением экологических стандартов для двигателей автомобилей, продающихся в «Старом Свете», для которых с сентября будет введен новый стандарт Euro 6d-Temp. Вероятно, в Тольятти решили, что адаптация российских двигателей под данный стандарт окажется для компании нецелесообразной с учетом невысоких продаж в Европе.

Напомним, что самой популярной моделью в экспортной линейке Lada в Германии в период с января по март 2019 года была Lada 4×4 с объемом реализации в 371 единицу.