Автомобили Aurus обещают сделать дешевле, но позднее

Представители проекта «Кортеж» пообещали сделать автомобили премиальной модельной линейки Aurus дешевле. Добиться этого, по замыслу руководства марки, удастся за счет замены иностранных комплектующих на отечественные.

По словам генерального директора ООО «Аурус» Герхарда Хильгерта в интервью изданию «Будущее России», автомобили Aurus сейчас «стоят дороже, чем могли бы», а их завышенная цена объясняется «дефицитом тех или иных комплектующих», так как компания «вынуждена покупать из за рубежом и платить за них в валюте». Постепенно Aurus планирует отойти от данной практики, однако когда этот процесс будет завершен, пока неизвестно.

Напомним, что ранее была объявлена базовая цена за люксовый седан Aurus S600, который был оценен в 10-12 миллионов рублей.