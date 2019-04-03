Aurus всё-таки примет участие в гонках

Отечественный премиальный производитель сообщил о скором выходе гоночного спорткара в рамках сотрудничества с командой G-Drive Racing, которая на новом авто сможет побороться за первое место в серии Ле-Ман.

Напомним, что всего несколько дней назад в сети был опубликован загадочный тизер, который намекал на то, что Aurus планирует выпустить спорткар. По этому поводу начались бурные обсуждения пользователей, многие были уверены, что это фарс. И, отчасти, в некотором смысле они были правы. Как оказалось, французский болид Oreca 07 переименовали в Aurus 01, хотя о происхождении авто пока что представители Кортеж говорить не спешат.

Сообщается, что машина будет оснащаться мотором на 4.2 литра, который будет иметь мощность в 600 лошадиных сил. Можно смело говорить о том, что он не имеет никакого отношения к силовым установкам, на разработку которых в рамках проекта Кортеж была потрачена уйма денег.

Уже известно, что в гоночном авто будет находиться экипаж под номером 26. Марафон же начнётся в середине июня и продлится ровно сутки. И если команде вновь удастся победить, то это положительным образом отразится на популяризации самого бренда Aurus. Таким образом к открытию продаж премиальных авто многие уже будут знать, что это за марка.