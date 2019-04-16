Audi показала хэтчбек будущего, но в него никто не поверил

Audi AI:ME ещё несколько лет назад будоражил публику, тогда как сейчас вызывает лишь апатию и лёгкое раздражение.

Отметим, что к началу 20-х годов этого столетия планировалось, что беспилотники станут главным трендом на мировом рынке. В развитие этого сегмента автомобилей были вложены просто баснословные деньги. Прилично потратилась и компания Audi. В модель А8 был встроен мощный комплекс для автопилота третьего уровня. Однако, в результате он так и не смог использоваться на полную мощность, так как сама концепция управления автопилотом оказалась переоценённой.

На этот раз в Шанхай был привезён беспилотный AI:ME с установкой четвёртого поколения. По словам разработчиков, такая машина подразумевает полную автономность и отсутствие необходимости участия водителя в управлении. А подчеркнуть свою борьбу за сохранение экологии фирма решила с помощью интерьера с деревянной перголой, которую обвивают плетущиеся растения.

В остальном же абсолютно никаких нововведений. Комплектация полностью соответствует другим концептам, включая версии от самой Audi. По мнению экспертов, такой автомобиль вряд ли когда-нибудь выйдет на дороги именно в таком обличии. Тем более, по самым позитивным прогнозам беспилотники начнут использоваться не раньше, чем через 10 лет. А за это время и оформление авто, и список его опций точно устареют.