Aston Martin DBX протестировали в Нюрбургринге

Компания Aston Martin продолжает тестировать свой кроссовер модели DBX. Не так давно мы видели, как новинка справляется со сложными дорожными ситуациями. Теперь же появилось видео с испытаний в Нюрбургринге.

К разочарованию специалистов, дизайн машины до сих пор скрыт под ярким камуфляжем. Однако, сама запись оказалось впечатляющей. Автомобиль прекрасно ведёт себя на дороге и демонстрирует быстрое прохождение трассы. В этом ему помогает мотор с двумя турбинами объёмом в 4 литра, который развивает мощность вплоть до 503 лошадиных сил. С силовым агрегатом в паре работает коробка передач на 8 ступеней автоматического типа.



Отметим, что динамические характеристики машины пока неизвестны. С таким же мотором Mercedes-AMG GLC 63 S до первой сотни разгоняется всего за 4 секунды. Но в этом случае масса машины меньше, поэтому кроссовер вероятнее всего будет проигрывать по этому показателю.

Напомним, что презентация паркетника состоится в мае, а старт продаж назначен на следующий год.