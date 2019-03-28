Журнал Stern оценил концепт новой Lada 4×4 Vision

Немецкий журнал Stern опубликовал статью, в которой оценил концепт-кар Lada 4×4 Vision. Напомним, что презентация данного прототипа состоялась в Москве в прошлом году на ММАС-2018. Концепт оказался самым популярным на данной выставке.

Немецкие журналисты отметили дизайн возможной будущей «Нивы», назвав его «военным» по внешнему виду, а также «сильно выросшим в размерах» по сравнению с нынешней Lada 4×4.

«Х-образная решетка радиатора, визуально перетекающая в фары, выглядит современно», – говорится в статье Stern.

При этом немецкие журналисты отмечают, что у новой «Нивы» будет возможность стать популярной даже в Европе, если дизайнерам «АвтоВАЗа» удастся «сохранить своеобразный язык экстерьера и интерьера, при этом удержав беспощадную к конкурентам стоимость на том же уровне».

Тем не менее, как и у нашей редакции, у журналистов Stern имеются сомнения относительно того, будет ли серийная Lada 4×4 нового поколения реализована именно так, как концепт-кар, поскольку множество использованных дизайн-решений «стоят денег», в то время как бренд Lada, как правило, “ассоциируется с бюджетностью”.

По предварительным данным, продажи серийной Lada 4×4 новой генерации должны стартовать в 2022 году сразу после презентации машины на автосалоне ММАС-2022.