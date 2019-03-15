Завод Mercedes в Подмосковье запустят уже 3 апреля

Представители российского офиса компании Mercedes-Benz назвали официальную дату старта работы российского завода марки, расположенного в индустриальном парке “Есипово” Солнечногорского района Подмосковья.

Открытие предприятия состоится уже 3 апреля нынешнего года. Проектная мощность завода составит от 25 до 30 тысяч машин в год. Их производство будет осуществляться по технологии полного цикла.

Первоначально конвейер российского предприятия “Мерседес” примет у себя четыре модели – седан E-Class и кроссоверы GLC, GLE и GLS.

Напомним, что строительство завода Mercedes-Benz в России стартовало летом 2017 года.