«Зайцы» на платных дорогах могут лишиться прав

Представители Автотора сообщили о том, что планируют принять жёсткие меры против автомобилистов, которые хотят пользоваться современными трассами, не оплачивая при этом проезд.

Далеко не первый год сотрудники ведомства говорят о том, что необходимо ввести жёсткие меры по борьбе с так называемыми зайцами, которые выезжают на платные участки дороги, не оплачивая проезд наравне со всеми. Гибкие шлагбаумы постепенно стали заменять на алюминиевые. Таким образом без повреждения для автомобилей умышленно отодвинуть стрелу устройства не выйдет.

Теперь же власти решили прибегнуть к новым уловкам. Так, если при таране шлагбаума водители повреждает и свой автомобиль, и оборудование пункта пропуска, это квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие. И если водитель не остановится, чтобы оформить его, то согласно действующему законодательству для него предусмотрен штраф вплоть до лишения прав на полтора года. Альтернативой может стать арест на 15 суток. При этом поймать нарушителя помогут камеры видеонаблюдения, которыми оснащены пункты оплаты проезда.

В Автоторе полагают, что подобные меры заставят большинство «зайцев» начать добросовестно оплачивать проезд либо же бесплатно передвигаться по объездным дорогам.