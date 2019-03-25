За скрученный пробег начнут сажать в тюрьму

Специалисты полагают, что пришло время жёстко наказывать тех автовладельцев, которые пытаются обмануть потенциальных покупателей на вторичном рынке.

В Российской Федерации применяется практика реализации подержаных автомобилей через официальные дилерские салоны. Однако, нередко покупатели сталкиваются с вопиющим обманом в виде смотанного датчика пробега или же сокрытия реальных повреждений транспорта. Представители власти Северной столицы нашей страны выступили с предложением начать эффективную борьбу с такими недобросовестными продавцами. По их мнению, наиболее эффективной мерой станет жёсткое наказание за нарушение закона.

Соответствующий документ уж был разработан и прошёл предварительное рассмотрение профильным комитетом. В числе санкций предусматривается введение штрафа на сумму до 500 тысяч рублей, а также обязательные работы на срок до 360 часов. Если же изменить данные одометра, то можно получить срок вплоть до 4 лет лишения свободы, или же штраф на сумму в 1 миллион рублей.

Если законопроект будет одобрен, то в Уголовный кодекс РФ будут внесены соответствующие изменения. Кроме того, чиновники напоминают, что помочь россиянам приобрести надёжное авто с «чистой» историей на вторичном рынке поможет сервис государственных услуг, который доступен каждому зарегистрированному россиянину.