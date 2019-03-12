Японец установил в новую Toyota Supra мотор 2JZ

Дрифтер из Японии Даиго Саито приобрел новое поколение возрожденного суперкара Toyota Supra, чтобы принять участие за его рулем в соревнованиях.

Для того, чтобы автомобиль соответствовал его требованиям, молодой гонщик установил под капот новой «Супры» легендарный двигатель 2JZ.

По словам Саито, переработка стоковой Supra в дрифт-кар с установкой нового двигателя заняла у него 42 дня. Презентация машины состоится 23 марта в Токио на мероприятии D1 Grand Prix All-Star Shoot Out.

Версия японского гонщика оборудована 3-литровым 6-цилиндровым агрегатом с двумя турбинами и выдает примерно 800 лошадиных сил.

Напомним, что серийная Toyota Supra нового поколения комплектуется 3-литровым двигателем от BMW Z4. Агрегат выдает 340 лошадиных сил.

От немецкого мотора Саито принял решение отказаться, поскольку совершенствовать его очень сложно в связи с отсутствием как таковых деталей для тюнинга.