Volvo хочет снизить максимальную скорость своих авто

Уже начиная со следующего года компания Volvo будет выпускать автомобили со сниженной максимальностью скоростью движения, которая составит 180 километров в час.

Представители фирмы сообщили, что вынуждены были пойти на такой шаг для того, чтобы всё-таки реализовать начатый весьма амбициозный проект по безопасности. Напомним, что бренд планирует уже со следующего года снизить смертность людей, находящихся в машинах их марки. И, как оказалось, преградой на пути стало то, что автоматика на скорости свыше 180 километров в час попросту не справляется с функцией предотвращения аварии. Что же касается подушек безопасности, то на скоростях свыше двухсот километров они являются практически бесполезными.

Отметим, что это весьма обоснованное решение, так как во многих странах максимальная скорость движения не превышает показателя в 180 километров в час. Независимые же эксперты полагают, что ограничение скорости должно осуществляться принудительно. Сейчас на каждом втором авто установлена систему геолокации, и с её помощью власти могут в теории способствовать снижению скорости хода авто. И такую возможность всерьёз рассматривают специалисты бренда, указывая, что подобная «спутниковая удавка» могла бы помочь спасать тысячи жизней ежегодно.