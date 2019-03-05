Volkswagen в Женеве продемонстрировал I.D. Buggy

Немецкий автопроизводитель на автосалоне рассекретил свой новый электрокар. Он получил название I.D. Buggy, однако, оно вряд ли останется для серийной версии.

Автомобиль имеет всего два посадочных места и предназначен большей частью для демонстрации платформы МЕВ. Производитель сообщил, что на этой тележке он будет изготавливать большую часть своих экологических транспортных средств. Более того, он отметил, что благодаря универсальным характеристикам платформы, ею смогут пользоваться и другие компании.

Прототип оснащён мотором с отдачей в 204 лошадиные силы, а аккумулятор имеет ёмкость в 62 киловатта в час. Максимальный запас хода составляет 250 километров, а скорость, до которой можно будет разогнаться, составляет 160 километров в час.

Отметим, что в дальнейшее развитие электрокаров бренд планирует вложить 30 миллиардов евро.