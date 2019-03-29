Volkswagen T-ROC стал самым популярным кроссовером в Европе в феврале

Новый субкомпактный кроссовер компании Volkswagen под названием T-ROC стал бестселлером марки в сегменте SUV на европейском авторынке. Автомобиль по популярности опередил Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai, говорится в отчете исследовательской компании JATO Dynamics.

T-ROC оказался самым популярным кроссовером в феврале в Австрии, Нидерландах и Люксембурге, а в Германии, Италии, Дании и Хорватии данная модель заняла второе место по продажам в своем сегменте.

Что касается самой продаваемой моделью в Европе, то ей в прошлом месяце вновь оказался Volkswagen Golf с объемом реализации 31 тысяча 769 единиц. На втором месте идет Renault Clio – 26 тысяч 62 машины. ТОП-3 замыкает Volkswagen Polo – 22 тысячи 610 проданных автомобилей.