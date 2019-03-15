Volkswagen собирается выпускать в Калуге турбомоторы

Не так давно стало известно о том, что компания Volkswagen подготовила заявку на Специальный инвестированный контракт, в случае одобрения которого фирма получит весьма комфортные условия для развития в России. Сегодня же появились некоторые подробности о данном договоре.

Как оказалось, немецкая компания готова продолжать производить свою продукцию в РФ на двух имеющихся заводах, даже несмотря на то, что один из них в Нижнем Новгороде принадлежит ГАЗу, который подвергается санкциям со стороны Америки. При этом, основные условия заключения СПИК касаются именно калужской производственной площадки. Компания планирует инвестировать более 40 миллиардов рублей, большая часть которых пойдёт на увеличение количества выпускаемых моторов на бензине.

Отметим, что в настоящий момент завод способен выпускать в среднем 150 тысяч атмосферников с объёмом в 1.6 литра и в прошлом году примерно 44 тысячи отправились в страны Европы. Теперь же завод может начать выпускать агрегаты вплоть до 300 единиц в год. Более того, планируется поставить на конвейер новые наддувные моторы на 1.4 литра.

Что касается производства автомобилей на этих заводах, то о долгосрочных перспективах по этому поводу в компании пока умалчивают. Отметим, что в прошлом году бренду удалось продать в нашей стране более 106 тысяч авто, и это на 19 процентов больше, чем в 2017 году.