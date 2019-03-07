Volkswagen показал рестайлинговую модель Passat

Немецкий автомобильный производитель представил обновлённую модификацию популярного седана Volkswagen Passat.

Как стало известно, новая машина значительно продвинулась в своей модернизации. Хотя, внешние изменения весьма незначительные. Поменялся пластиковый обвес, а также появилась новая решётка радиатора. Кроме того, автомобиль теперь оснащается современной светодиодной техникой.

Интерьер обновлённого автомобиля выглядит весьма привлекательно. В салоне установлена высококлассная система мультимедиа, для управления которой предусмотрен тачскрин. В зависимости от модификации размер дисплея может варьироваться от 6.5 вплоть до 9.2 дюйма. Усовершенствованный климат-контроль позволит двигаться под «присмотром автоматики» даже на скорости в 210 километров в час. Производители сообщают, что большое внимание уделили модернизации тормозной системы.

Что касается силовых агрегатов, то всего их в серии будет доступно 7, с отдачей от 120 до 272 лошадиных сил. При этом, дизельные двигатели будут оснащены специальными фильтрами, благодаря которым они теперь соответствуют стандартам Evo.