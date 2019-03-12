Volkswagen: новый Golf R будет «фантастическим»

Компания Volkswagen активно работает над проектом нового поколения популярного Golf, о чем ранее заявили представители компании. Но параллельно с ним ведется разработка «заряженного Golf R, о котором несколько слов поведал топ-менеджер немецкой марки Джост Капито.

По словам господина Капито, новое поколение Golf R будет «жемчужиной производительности», а сам автомобиль будет «фантастическим».

Ранее член правления Volkswagen Юрген Штакманн подтвердил, что новый Golf R не будет электрическим, поскольку по мнению руководства VW электрические автомобили должны быть более доступными и экологичными, а не выполнять роль спортивной машины.

Другой информации о новом Golf R пока нет. Ждать появления новинки на европейском рынке придется как минимум до конца 2020 года.