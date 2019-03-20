Водителей грузовиков будут штрафовать без камер

Появилась информация о том, что за выполнением ПДД грузовыми автомобилями и автобусами будут следить в режиме онлайн сотрудники профильного ведомства.

В последние годы на дорогах страны всё чаще происходят аварии с участием коммерческого и пассажирского транспорта. Именно поэтому в профильном ведомстве решили вплотную заняться контролем водителей таких автомобилей. На основании этого был создан законопроект, который предполагает оснащение всего коммерческого транспорта специальными тахографами, которые будут синхронно передавать информацию.

Напомним, что согласно действующим нормам каждый владелец транспорта с массой более трёх с половиной тонн обязан устанавливать тахографы. Это же правило относится к пассажирским междугородним рейсам с количеством мест более 8. За любые нарушения за рулём водителей наказывают штрафами вплоть до 3 тысяч рублей.

Сообщается, что на создание полноценной системы по контролю за водителями с помощью тахографов может понадобиться по предварительным данным более 1 миллиардов 390 миллионов рублей. Половина средств будет выделена из федерального бюджета. Владельцы же грузового и пассажирского транспорта отмечают, что оснащение тахографами для многих станет слишком затратным решением.