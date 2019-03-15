Владельцам “праворулек” предложили ездить до первого техосмотра

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин выразил мнение, что в будущем в России праворульных автомобилей будет становиться все меньше и меньше.

С 1 июля 2019 года вступают в силу новые правила по сертификации безопасности для праворульных машин. Свидетельства безопасности конструкции транспортного средства будут выдаваться при их ввозе праворульных автомобилей в страну через сертифицированные центры, которых на сегодняшний день насчитывается только один – в Приморье. Без сертификации получить ПТС на так называемый “пруль” будет попросту невозможно.

По мнению господина Травина, автомобили с правым расположением руля “заведомо опасны”,

“Вы сидите справа и встречную полосу фактически не видите, при этом каким-то образом умудряетесь кого-то обгонять. Конечно, это ненормальная ситуация”, – заявил эксперт в интервью изданию “Ура.ру”.

Более того, господин Травин предложил и вовсе отказаться от праворульных автомобилей, особенно на фоне последних новшеств в законодательстве.