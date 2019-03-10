В Женеве представили обновленный Lexus UX

На автосалоне в Женеве состоялась официальная презентация обновленного кроссовера Lexus UX.

Автомобиль спроектирован на абсолютно новой платформе GA-C, а большинство его кузовных элементов, в числе которых двери, крылья и капот, выполнены из алюминия.

Габаритные размеры рестайлингового UX составили 4495 мм в длину, 1520 мм в ширину и 1840 мм в высоту. Колесная база кроссовера равна 2640 мм.

Под капотом кроссовера в версии 250h расположилась гибридная силовая установка четвертой генерации с системой автоматической подзарядки, работающая на базе 2-литрового бензинового ДВС на 178 «сил». Связку мотору составляет электрический двигатель и система полного привода E-Four. В качестве трансмиссии предложен бесступенчатый вариатор Direct Shift.