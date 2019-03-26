В столице запрещают ездить по выделёнкам

Представители столичной власти решили расширить список улиц, где будут использоваться так называемые выделенные полосы, которые предназначены для движения общественного транспорта и такси. Таким образом они хотят стимулировать местных жителей пользоваться услугами автобусов и троллейбусов, чтобы ездить по свободным полосам и экономить время, а не тратить его на пробки.

Независимые эксперты полагают, что такими действиями властям действительно удастся разгрузить дороги и популяризировать общественный транспорт. Ведь вдобавок к пробкам сейчас стоимость стоянки в большей части Москвы стоит не менее 370 рублей в час. Поэтому вполне целесообразно оставить собственное авто и воспользоваться общественным транспортом.

В настоящий момент по выделенным полосам обычные машины могли ездить только по выходным дням. Но теперь власти решили отменить это правило для нескольких улиц, включая проспект Ленинский. Таким образом проезд по выделёнкам будет там запрещён и в выходные дни. Как оказалось, всё дело в том, что по этим полосам в субботу и воскресенье пассажирский поток в пригородных автобусах составляет более 600 тысяч человек, тогда как вдвое больше передвигаются на такси. Соответственно, наличие обычного транспорта на таких полосах будет провоцировать пробки.

Напомним, что в настоящий момент штраф за выезд на выделенную полосу составляет 3 тысячи рублей.