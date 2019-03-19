В США участились случаи возгорания машин Kia и Hyundai

В штате Коннектикут (США) началось расследования в отношении компаний Hyundai и Kia, связанное с массовыми возгораниями машин данных марок. По мнению главного прокурора штата Ульяма Тонга, причина частых воспламенений автомобилей этих корейских брендов может крыться в возможных дефектах их двигателей.

Напомним, что Kia и Hyundai последовательно отозвала в США с 2015 года порядка 2 миллионов 300 своих машин, устраняя различного рода неполадки двигателей, которые могли вызывать возгорание моторных отсеков автомобилей.

Теперь же в отношении данных компаний проводится расследование, призванное выяснить, были ли те отзывы проведены должны образом.

Аппарат генпрокурора Коннектикута не исключает, что к расследованию подключатся власти и других штатов США.