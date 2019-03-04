В России стартовали продажи флагмана Kia K900

Южнокорейский автогигант Kia приступил к продажам на российском авторынке своего флагманского седана K900, сменившего в линейке марки в нашей стране модель Quoris.

Стоимость базовой комплектации представительской 4-дверки стартует от 2 миллионов 969 тысяч 900 рублей. За «топовую» версию новинки просят 4 миллиона 399 тысяч 900 рублей.

В России новый K900 предлагается с двумя вариантами бензиновых «атмосферников»: 3,3-литровым V6 GDI на 249 лошадиных сил и 5-литровым V8 GDI на 413 «сил». В качестве трансмиссии для этих двигателей предложена 8-диапазонная автоматическая коробка передач и система полного привода.

Все комплектации нового Kia K900 также оснащены системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента.