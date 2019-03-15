В России продан первый автомобиль с электронным ПТС

На российском авторынке был продан первый автомобиль с так называемым ЭПТС (электронным паспортом транспортного средства). В качестве него выступил кроссовер Mazda CX-9, реализованный дилером «Mazda Рольф Химки».

Автомобиль сошел с конвейера дальневосточного предприятия Mazda Sollers, получив регистрацию в Системе электронным паспортов транспортных средств, пишет 110km.ru.

Сообщается, что первый автомобиль в России с ЭПТС уже передан его владельцу – юрлицу «Мазда Соллерс Мануфакчуринг Рус». Кроссовер успешно прошел регистрацию в ГИБДД и пополнил корпоративный парк предприятия.