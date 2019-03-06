В России продан 700-тысячный Renault Logan

Отечественный офис компании Renault сообщил о том, что в России был реализован юбилейный, 700-тысячный экземпляр седана Logan.

Автомобиль начали производить в РФ в апреле 2005 года, а в 2014-году дебютировало второе поколение этой модели.

Российский авторынок является лидером по популярности седана «Логан», опережая такие страны, как Румыния и Бразилия.

Напомним, что стоимость Renault Logan в России на сегодняшний день составляет от 564 тысяч рублей. За вседорожную модификацию Stepway просят от 662 тысяч 990 рублей, а за версию City – от 787 тысяч 990 рублей.