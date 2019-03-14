В России подорожали Volkswagen Polo и Tiguan

На российском авторынке выросли цены на две модели компании Volkswagen. Как сообщает сайт «Цена Авто», в марте увеличилась стоимость седана Volkswagen Polo и кроссовера Volkswagen Tiguan. Автомобили подорожали на сумму от 16 до 70 тысяч рублей.

Обновленная стоимость модели «Поло» теперь составляет 670 тысяч 900 рублей (+16 тысяч рублей) за автомобиль в базовой комплектации с 1,6-литровым мотором на 90 лошадиных сил.

За модификацию с более мощным двигателем на 110 «сил» и АКПП просят минимум 840 тысяч 900 рублей, а за «топовое» исполнение со 125-сильным агрегатом – 1 миллион 10 тысяч 900 рублей.

Ценовым изменениям не подверглась только одна версия Polo – специальная модификация Connect, которая по-прежнему продается по цене от 800 тысяч 900 до 945 тысяч рублей.

Что касается кроссовера Tiguan, то он прибавил в цене от 30 до 70 тысяч рублей.

В стартовой версии Trendline стоимость автомобиля составляет 1 миллион 499 тысяч рублей. Модификация All Inclusive обойдется покупателям в минимум 1 миллион 719 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию Sportline просят 2 миллиона 599 тысяч рублей.

При этом, как и в случае с Polo, спецверсии Tiguan Connect и Connect Plus сохранили прежние цены – от 1 миллиона 859 тысяч до 2 миллионов 199 тысяч рублей соответственно.