В России подорожали пикапы и фургоны на базе «Гранты»

Линейка обновленных коммерческих пикапов и фургонов Lada Granta прибавила в цене от 14 до 35 тысяч рублей.

Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», стоимость Lada Granta в кузове пикап теперь составляет от 682 до 710 тысяч рублей. Грузоподъемность этой модели составляет от 720 до 780 кг. Автомобиль подорожал по сравнению с предыдущим ценником на сумму от 14 до 18 тысяч рублей.

Универсальный фургон на базе «Гранты» прибавил к своему ценнику от 15 до 19 тысяч рублей, а изотермический бескаркасный фургон – от 15 до 35 тысяч рублей.

Напомним, что производством этих машин занимается коммерческое подразделение «АвтоВАЗа» – компания «ВИС Авто».