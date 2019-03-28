В России подорожали автомобили Genesis

Автомобили южнокорейской автомобильной марки Genesis подорожали в России. В марте два седана этого бренда из трех – Genesis G70 и G90 прибавили к своим предыдущим прайсам сумму от 20 до 115 тысяч рублей.

Так, отныне стоимость полноприводного седана Genesis G70 в стартовой комплектации, оснащенной 2-литровым мотором на 197 лошадиных сил, составляет от 2 миллионов 149 тысяч рублей. За версию с 247-сильным двигателем просят от 2 миллионов 569 тысяч рублей. В максимальной комплектации стоимость 4-дверки составит 3 миллиона 39 тысяч рублей, пишет портал «Цена Авто».

Что касается представительского седана Genesis G90, то он в самой «дешевой» комплектации с 3,8-литровым агрегатом на 309 «сил» теперь продают по цене от 4 миллионов 885 тысяч рублей, а за более мощную версию с 370-сильным мотором – от 5 миллионов 500 тысяч рублей. Стоимость «топовой» модификации данной модели G90L с 5-литровым 413-сильным двигателем составляет 6 миллионов 415 тысяч рублей.