В России начались продажи спецверсии Lexus NX Black Vision

Российские дилеры Lexus сообщили о начале продаж на рынке спецверсии кроссовера NX с приставкой Black Vision.

Специальная модификация данной модели разработана на базе переднеприводного NX 200 на базе комплектации Comfort и полноприводного NX 200 AWD на базе версии Progressive.

Визуально спецверсия NX отличается от обычного «паркетника» наличием обновленных легкосплавных колесных дисков, зеркал заднего вида, выкрашенных в черный цвет, а также затемненной радиаторной решеткой и шильдиками с указанием того, что перед вами находится спецверсия «Черное видение».

Стоимость новой модификации кроссовера Lexus NX стартует с отметки в 2 миллиона 686 тысяч рублей (передний привод). За полноприводную модификацию кроссовера просят 2 миллиона 779 тысяч рублей.