В России начались продажи новой Toyota Corolla

Российский офис компании Toyota объявил о старте продаж на рынке страны нового поколения кроссовера Corolla. Первые товарные автомобили уже добрались до дилеров японской марки. Тест-драйвы обещают начать после 15 марта.

Новая «Королла» предложена в России с безальтернативным 1,6-литровым мотором, связку которому составляет 6-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор.

Для покупателей доступно пять комплектаций 4-дверки: «Стандарт», «Классик», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety.

Стоимость базовой модификации новой Corolla для России начинается с отметки в 1 миллион 173 тысячи рублей. В ней можно рассчитывать только на «механику», кондиционер, 15-дюймовые стальные колеса с колпаками. Ни мультимедии, ни даже аудиосистемы для этой комплектации недоступно.

В максимальной комплектации ценник на 4-дверку составит не менее 1 миллиона 700 тысяч рублей.