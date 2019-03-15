В РФ начались продажи спецверсии Lexus LC500

Компания Lexus приступила к продажам на российском авторынке спецверсии купе LC 500. Новинка получила название Yellow Edition.

Из отличий от обычного LC500 можно выделить наличие ярко-желтого цвета кузова и улучшенной отделкой интерьера. За автомобиль просят минимум 8 миллионов 285 тысяч рублей, что на 45 тысяч рублей дороже, чем продают базовую машину.

Спецверсия Yellow Edition разработана на базе комплектации LC Sport +. Купе оснащено бензиновым 477-сильным двигателем V8, работающим в паре с 10-диапазонной автоматической трансмиссией.

С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 4,7-секунды, а максимальная скорость равна 270 километрам в час.