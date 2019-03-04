В РФ должна появиться открытая автомобильная база данных

В МВД предложили создать федеральную базу данных, в которой будет собрана информация про абсолютно все машины.

Отметим, что официально закон об обязательной регистрации автомобилей вступит в силу в начале августа этого года. Одновременно с ним может начать работать государственный реестр транспортных средств. Предположительно, он должен быть доступен для каждого россиянина. Таким образом можно будет проверять историю всех машин, приобретаемых на вторичном рынке.

Отметим, что сейчас в государственной базе данных есть информация примерно про 60 миллионов ТС. Однако, сами автомобилисты не имеют доступа к ней. Соответственно, им нужно отправлять запросы в ГИБДД, чтобы узнать, фигурировала ли машина в каком-то деле и не находится ли она в угоне.

Если же инициативу всё-таки поддержат, то все данные про ТС можно будет получить через всё тот же портал госуслуг. Со временем даже может появиться соответствующее мобильное приложение. Отметим, что от общего доступа будут скрыты лишь конфиденциальные данные, например, ФИО, адрес регистрации или же СНИЛС.

Автомобилисты к этой идеи отнеслись с большим энтузиазмом, так как уверены, что подобная система даст возможность безопасно покупать машины на «вторичке».