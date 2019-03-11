В прошлом году сегмент премиальных авто в России показал рост

В 2018 году в рамках Российской Федерации было реализовано более ста пятидесяти тысяч экземпляров премиальных легковушек.

Если сравнивать со статистикой за позапрошлый год, то в 2018 наблюдается положительная динамика в этом сегменте. Как и прежде, наибольшей популярностью среди люксовых машин у россиян пользуется продукция фирмы Mercedes-Benz. На премиальные авто этого производителя всего было потрачено 162 миллиарда рублей. Только на 25 миллиардов отстаёт баварский бренд BMW. Как и прежде, на пьедестал тройки победителей попал популярный бренд Lexus, автомобили которого, благодаря активному спросу россиян, были проданы примерно за сотню миллиардов рублей.

В общей сложности на премиальные машины покупатели в России потратили свыше 613 миллиардов рублей. Согласно официальному статистическому ведомству, на каждые десять проданных легковых транспортных средств в РФ приходится одно премиальное авто.