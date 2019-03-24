В продажу в РФ выйдет обновленная Mazda CX-9. Названы цены

Компания Mazda анонсировала выход на российский авторынок обновленной версии своего 7-местного кроссовера CX-9. Старт реализации данной модели будет дан до конца нынешнего месяца.

Рестайлинговый вседорожник оснастили цифровой «приборкой» с 7-дюймовым экраном, креслами с вентиляцией и безрамочным внутренним зеркалом.

Приводить в движение новинку будет прежний 2,5-литровый бензиновый двигатель, выдающий 231 лошадиную силу мощности. Связку ему составит 6-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Стоимость минимальной версии CX-9 с тканевой отделкой салона стартует с отметки в 2 миллиона 795 тысяч рублей. Более дорогие комплектации будут идти только с кожаным интерьером. За «топовую» модификацию новинки будут просить 3 миллиона 357 тысяч рублей.