В Подмосковье появятся смарт-светофоры

Современные технологии не обходят стороной и сферу организации дорожного движения. Появляются всё новые решения, которые позволяют оптимизировать трафик на самых загруженных участках и сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

Эксперты полагают, что необходимо сосредоточиться в направлении развития так называемых умных дорог. Они предусматривают установку специальных смарт-светофоров, которые будут работать в интеллектуальном режиме. В результате, пропускная способность даже самой загруженной дороги может значительно увечиться.

Пилотный проект уже реализован в Красногорске и в самой столице. Любопытно, что помимо работы умных светофоров власти собираются запустить систему, которая позволит в автоматическом порядке формировать схему объезда пробки и отправлять эту информацию на все бортовые устройства автомобилей, двигающихся по конкретному направлению.