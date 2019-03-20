В Петербурге представят концепт новой «Нивы»

В рамках предстоящего международного автосалона, который откроется в Петербурге, будет представлен концепт новой «Нивы» – Lada 4×4 Vision. Автомобиль был показан в 2018 году на автосалоне в Москве (ММАС).

Новая генерация легендарной модели Lada 4×4 сейчас находится в процессе разработки. Предполагается, что серийная версия этого внедорожника поступит в продажу не раньше 2021 года.

Информации о том, будет ли прототип новой «Нивы» отличаться от концепта, дебютировавшего в августе прошлого года в Москве, пока нет.

Напомним, что международный автосалон в Санкт-Петербурге откроется 4 апреля и продлится до 7 апреля. Увидеть вживую концепт нового поколения Lada 4×4 можно будет в КВЦ Экспофорум.