В Москве удалось значительно сократить аварийность

Программу по повышению безопасности дорожного движения запустили ещё 6 лет назад, а закончиться она должна в будущем году. Но её представители уже сейчас отчитались об успехах.

Так, стало известно, что столица стала одним из рекордсменов по сокращению количества смертности на дорогах. Уже сейчас город сократил количество погибших в ДТП на 45 процентов и это при том, что правительство за весь период проведения программы рассчитывало добиться результата в 30 процентов.

В общей сложности, по словам столичного ГИБДД, в городе сократилось количество аварий на 25 процентов по сравнению с результатами 2013 года. Что касается происшествий с участием несовершеннолетних, то их за этот срок стало на 60 процентов меньше.

Однако, далеко не у всех регионов настолько позитивные результаты реализации программы. Очень много зависит от улучшения инфраструктуры. И если в столице тратят уйму денег на строительство, ремонт и содержание дорог, то во многих регионах на это не хватает финансов в полной мере.